«Si j'avais su» : Après avoir refusé un transfert au PSG, il regrette

Avant de miser sur Zlatan Ibrahimovic, le Qatar a tenté d'attirer Alexandre Pato vers le PSG. Toutefois, ce dernier avait préféré continuer son aventure à l'AC Milan. Alors que sa carrière a pris un mauvais tournant à la suite de ce refus de rejoindre le PSG, Alexandre Pato nourrit des regrets.

Peu après le rachat du Qatar en 2011, le PSG a tenté de boucler le transfert d'Alexandre Pato. Toutefois, le club de la capitale s'est fait recaler par l'attaquant brésilien. Pour se consoler, le PSG a finalisé la signature d'un autre buteur de l'AC Milan : Zlatan Ibrahimovic. Et le géant suédois a marqué de son empreinte l'histoire de l'écurie rouge et bleu.

Alexandre Pato a snobé le PSG version QSI

Depuis son transfert avorté au PSG, Alexandre Pato a vécu une véritable descente aux enfers. Peu épargné par les blessures, l'attaquant de 33 ans a quitté l'AC Milan pour faire son retour au Brésil, avant de faire un retour bref dans le continent : à Chelsea (Janvier-Juin 2016) puis à Villarreal (Juillet 2016 - Janvier 2017). Et après avoir enchainé les clubs étrangers, Alexandre Pato est actuellement sans club, ayant quitté Orlando librement cet hiver. Lors d'un entretien accordé à TMW , l'international brésilien est revenu sur son faux départ au PSG, avouant qu'il regrettait son choix d'avoir recalé le Qatar.

«Si j'avais su, j'aurais peut-être agi différemment»