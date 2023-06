Séisme au PSG, une catastrophe se profile

Thomas Bourseau

Thiago Motta serait le choix de Nasser Al-Khelaïfi pour prendre la relève de Christophe Galtier au PSG. Néanmoins, le départ de Luciano Spaletti du Napoli pourrait fortement contrecarrer les plans du président du Paris Saint-Germain. Explications.

Luciano Spalletti quitte ses fonctions après avoir offert un Scudetto au Napoli, le troisième titre de champion d’Italie de l’histoire du club napolitain. « Parfois, vous vous séparez par trop d'amour. Je ne resterai pas, je pars. Aucun moyen de me faire changer d'avis. J'ai dit au club que j'avais besoin d'un an de congé il y a quelques semaines. Je ne travaillerai dans aucun autre club. Je vais me reposer un an ».

Motta pour remplacer Galtier ? Al-Khelaïfi en rêve

Quel rapport avec le PSG ? L’Équipe et RMC Sport ont affirmé vendredi soir que l’aventure de Christophe Galtier était terminée du côté du PSG et ce, bien qu’il lui reste encore une saison sur son contrat qui court jusqu’en juin 2024. Pour le remplacer, il est notamment question d’un intérêt de Nasser Al-Khelaïfi pour Thiago Motta. C’est notamment l’information communiquée par L’Équipe et confirmée par RMC Sport il y a peu. Le président du PSG aurait à coeur de faire confiance à une figure forte du projet QSI, passée par le club en tant que joueur de 2012 à 2018, et qui fait ses preuves en tant qu’entraîneur à Bologne : Thiago Motta.

