Sanctionné par le PSG, Mbappé lâche une réponse

Engagé dans un bras de fer avec le PSG depuis sa lettre annonçant qu’il ne voulait pas prolonger, Kylian Mbappé a vu le club de la capitale durcir le ton. En effet, alors que le groupe de Luis Enrique s’est envolé pour sa tournée au Japon, le Français a lui été laissé à Paris. Ayant intégré le loft des indésirables, Mbappé a d’ailleurs réagi à cette sanction.

Si le PSG avait jusqu’à présent fermé la porte à double tour pour un départ de Kylian Mbappé, elle est aujourd’hui grande ouverte. En effet, le Français ne voulant pas prolonger, le club de la capitale souhaite désormais se séparer de son numéro 7. Et pour le pousser un peu plus vers la sortie, le PSG n’a pas hésité à priver Mbappé de tournée au Japon et à l’intégrer au loft des indésirables.

« Il faut qu’on bosse sérieusement »

Pendant que les joueurs du PSG sont au Japon, Kylian Mbappé s’entraîne lui à Paris avec le reste des indésirables parisiens comme Abdou Diallo, Georginio Wijnaldum ou encore Leandro Paredes. Le Parisien rapporte d’ailleurs la réaction de Mbappé suite à cette sanction du PSG. « Il faut qu’on bosse sérieusement, tous ensemble. Pour que chacun prépare correctement sa saison », aurait expliqué le Parisien aux restes des indésirables lors du premier entraînement samedi dernier.

Le PSG à l’écoute des offres

Le PSG ne compte donc aujourd’hui plus sur Kylian Mbappé. Le club de la capitale est ainsi à l’écoute des offres et voilà qu’il en aurait même déjà accepté une. Elle proviendrait d’Arabie Saoudite, du club d’Al-Hilal. Et elle est impressionnante puisque les Saoudiens proposeraient un transfert à 300M€ pour Mbappé.