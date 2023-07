PSG : Alerte rouge pour Mbappé, le Real Madrid jubile

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé a pris de l'ampleur depuis quelques semaines maintenant. La tension monte entre la star de 24 ans et le PSG, qui souhaite le transférer cet été s'il ne prolonge pas. Le Real Madrid suivrait tout cela de près, mais n'aurait pas spécialement l'intention de bouger lors de ce mercato estival. De son côté, la France commencerait à s'affoler.

Qu’adviendra-t-il de Kylian Mbappé ? Sa situation alerte tout le monde sur le mercato. Le PSG lui met la pression ces derniers temps, le club de la capitale lui ayant ouvert la porte à un transfert cet été à moins qu’il ne prolonge. Seul problème, la star de 24 ans refuse d’étendre son engagement pour le moment. Le club de la capitale l’a donc privé de tournée au Japon pour qu’il accepte un transfert lors de ce mercato estival.

Le mercato de Mbappé s'emballe

Plusieurs clubs suivent tout cela de très près. L’Arabie Saoudite, par l’intermédiaire d’Al-Hilal, est passée à l’action très récemment. Le Real Madrid reste également à l’affût. Après l’avoir manqué en 2022, le club madrilène souhaite toujours le recruter. Toutefois, la Casa Blanca n’aurait pas vraiment l’intention de précipiter les choses dans ce dossier, bien au contraire.

La France s'affole pour Mbappé

Comme le rapporte AS , le Real Madrid serait serein concernant la situation de Kylian Mbappé. Le club madrilène ne devrait pas bouger pour la star de 24 ans cet été afin de pouvoir l’accueillir libre en 2024 sans avoir à verser la moindre indemnité de transfert au PSG. De son côté, la France est très attentive à l’évolution de ce dossier. Et le pays ne tolérera pas de le voir sur le banc de touche la saison prochaine s’il n’est pas vendu, alors que les Jeux Olympiques approchent et que Kylian Mbappé veut y participer en pleine forme.

«Je ne comprends pas à quoi joue le PSG»