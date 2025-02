Salah au PSG : La fake news qui change tout !

Thomas Bourseau

Mohamed Salah sera donc resté huit ans à Liverpool. Ayant clairement laissé entendre qu’il partirait au terme de son contrat en juin prochain, l’attaquant égyptien ne devrait pas prendre le chemin du Paris Saint-Germain. Certes, le club de la capitale a été spécifié comme étant une éventuelle destination pour le joueur, mais son avenir se jouerait seulement entre deux autres équipes.

Depuis l’été 2017 et son transfert conclu avec la Roma, Liverpool peut compter sur les buts de Mohamed Salah. L’international égyptien de 32 ans est le troisième meilleur buteur de l’histoire des Reds avec 237 réalisations. Toutefois, son contrat prendra fin le 30 juin prochain et à ce jour, aucune réelle avancée n’est à souligner pour Salah.

Transfert à 50M€ : Le PSG ouvre une enquête !

➡️ https://t.co/4yOU88Fb1q pic.twitter.com/IF7lU9ORcK — le10sport (@le10sport) February 12, 2025

Salah annonce la fin de sa carrière à Liverpool

Pour Sky Sports, Mohamed Salah a tenu le discours suivant début janvier. « Est-ce ma dernière saison à Liverpool ? Jusqu'à présent ? Oui. Au cours des six derniers mois, il n'y a pas eu de progrès, nous sommes loin de tout progrès, alors nous devons juste attendre et voir ». Serait-ce la chance du PSG ? L’Equipe faisait état il y a plusieurs semaines de cela que des intermédiaires discutaient de la possibilité d’une telle opération pour le Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le PSG a entre temps recruté un autre ailier en la personne de Khvicha Kvaratskhelia contre un chèque de 70M€.

Le PSG nie en bloc pour Salah, c’est terminé !

Cependant, début décembre, Nasser Al-Khelaïfi niait une telle possibilité au micro de Sky Deutschland. « Ce n'est pas vrai. C'est un joueur fantastique et extraordinaire, mais nous n'avons jamais pensé à lui, pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l'avoir, mais cette rumeur à notre sujet est tout simplement fausse ». Aucune discussion donc entre Mohamed Salah et les décideurs du Paris Saint-Germain. GiveMeSport souligne toujours à ce jour le fait que le PSG nierait encore tout échange direct ou non avec le clan Salah dans le cadre d’une éventuelle opération. Et il se trouve que l’avenir de l’Égyptien s’écrirait uniquement à Liverpool ou à Al-Hilal d’après le journaliste Ben Jacobs. Le feuilleton Salah connaît donc son épilogue… du moins au PSG.