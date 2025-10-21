Ronaldo au LOSC, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir renfloué ses caisses avec plusieurs grosses ventes comme celles de Bafodé Diakité à Bournemouth, Lucas Chevalier au PSG ou encore Edon Zhegrova à la Juventus, le LOSC s'est également renforcé en recrutant notamment Olivier Giroud, mais également Hamza Igamane qui a débarqué pour environ 11M€ en provenance des Glasgow Rangers. Buteur contre Nantes, l'attaquant marocain a même des similitudes avec Ronaldo selon Swann Borsellino.

Igamane, le gros coup du LOSC « Dans les gestes techniques, dans les prises de balle et les volontés de dribbler sur le défenseur des réminiscences de Ronaldo le brésilien sur ce qu’il propose », s'enflamme le journaliste sur le plateau de Ligue1+ avant de poursuivre.