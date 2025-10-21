Ronaldo au LOSC, c'est officiel !

Cet été, après la signature d'Olivier Giroud, le LOSC a enchaîné avec le transfert d'Hamza Igamane qui a débarqué pour environ 11M€ en provenance des Glasgow Rangers. Et l'attaquant marocain réalise des débuts très prometteurs à Lille au point d'être comparé à un certain Ronaldo.
Après avoir renfloué ses caisses avec plusieurs grosses ventes comme celles de Bafodé Diakité à Bournemouth, Lucas Chevalier au PSG ou encore Edon Zhegrova à la Juventus, le LOSC s'est également renforcé en recrutant notamment Olivier Giroud, mais également Hamza Igamane qui a débarqué pour environ 11M€ en provenance des Glasgow Rangers. Buteur contre Nantes, l'attaquant marocain a même des similitudes avec Ronaldo selon Swann Borsellino.
Igamane, le gros coup du LOSC
« Dans les gestes techniques, dans les prises de balle et les volontés de dribbler sur le défenseur des réminiscences de Ronaldo le brésilien sur ce qu’il propose », s'enflamme le journaliste sur le plateau de Ligue1+ avant de poursuivre.
Un profil similaire à celui de Ronaldo ?
« Ca peut même être complémentaire dans l’absolu d’Olivier Giroud. J’exagère volontairement mais sur ce qu’il propose sur les prises de balle, il y a quelque chose qui me rappelle Ronaldo. Quand il entre contre Brest, il fait aussi des gestes techniques magnifiques », ajoute Swann Borsellino.