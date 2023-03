Révolution confirmée au PSG, il pose ses conditions

Thomas Bourseau

Le PSG a une nouvelle fois échoué dans sa quête du Saint-Graal qu’est la Ligue des champions et cela pourrait engendrer des changements au club. L’entraîneur Christophe Galtier semblerait menacé, mais José Mourinho se montrerait intraitable en coulisse.

Au PSG, il se murmurerait qu’une nouvelle révolution puisse voir le jour au cours du prochain mercato estival. Déjà, avec la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football en juin 2022 et avec l’arrivée alors imminente de Christophe Galtier au poste d’entraîneur, le président Nasser Al-Khelaïfi révélait au Parisien vouloir mettre un terme à l’ère des strass et des paillettes au PSG.

Un renouveau sans Christophe Galtier ?

Le renouveau amorcé par Luis Campos n’a pas porté ses fruits sur le plan sportif. Avec un dégraissage XXL et un recrutement de six joueurs l’été dernier, le PSG s’est incliné au stade des 1/8èmes de finale de Ligue des champions et de Coupe de France comme la saison passée sous Mauricio Pochettino. Un camouflet qui devrait engendrer de nombreux changements et éventuellement au poste d’entraîneur.

Danger pour Zidane, le PSG tente un coup totalement inattendu https://t.co/inC5pi23Gz pic.twitter.com/R8PkXMW8Ol — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Mourinho attend d’être rassuré par la Roma… ou il partira