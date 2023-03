Mercato - PSG : Une perte de 90M€, Messi à la rescousse ?

Thomas Bourseau

De plus en plus annoncé sur le départ du PSG, Lionel Messi serait susceptible de retrouver le FC Barcelone. Une aubaine pour le Barça qui pourrait limiter la casse d’un point de vue financier pour la saison prochaine…

Et si Lionel Messi finissait par ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG ? Certes, le10sport.com vous a affirmé que le Paris Saint-Germain aurait à coeur de trouver un accord avec le septuple Ballon d’or pour continuer son aventure avec La Pulga. Mundo Deportivo révélait même récemment que du côté de Doha, les propriétaires du PSG feraient même de cette opération une priorité.

Messi et le Barça prêts à remettre le couvercle ?

Cependant, le FC Barcelone resterait à l’affût alors que Lionel Messi prendrait en considération un retour au sein du club culé selon la Rac1 et The Athletic notamment. D’après le média anglais, l’éventuelle venue de la légende vivante du club serait plus qu’un simple coup de pouce sportif, mais aussi financier.

Des pertes de 90M€ déjà programmées, le Barça veut abattre le joker Messi