Un flop du PSG affole le mercato, un transfert se confirme

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance du LOSC contre 15M€, Renato Sanches pourrait ne pas faire de vieux os au PSG. Le milieu de terrain âgé de 25 ans n’a pas convaincu lors de sa première saison dans la capitale et ferait partie des joueurs en instance de départ. Plusieurs clubs, notamment en Premier League, seraient d’ailleurs intéressés à l’idée de relancer l’international portugais.

Une nouvelle fois éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, du mouvement est attendu au PSG cet été. Certains joueurs arrivés l’été dernier pourraient en faire les frais et le club de la capitale aurait d’ores et déjà une petite idée des éléments qu’il ne conservera pas.

Messi est incité à quitter le PSG, son entourage confirme https://t.co/tuB90ewX1x pic.twitter.com/JPw0DCGtYI — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Trois joueurs sur le départ

Selon Rudy Galetti, Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes, prêtés à l’AS Roma et à la Juventus cette saison, devraient être poussés vers la sortie lors du mercato estival. Même chose en ce qui concerne Renato Sanches, recruté l’été dernier contre 15M€ et dont les performances n’ont pas convaincu la direction du PSG.

Renato Sanches a plusieurs options