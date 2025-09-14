Révolution au PSG : 10 ans après, le Qatar a enfin compris son erreur ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les choses ont bien changé depuis le passage sous pavillon qatari du PSG à l'été 2011. Les menaces de résultats en Ligue des champions notamment vécues par Carlo Ancelotti ne sont plus vraiment au centre des préocuppations. De quoi permettre à Luis Enrique, 10 ans après le départ d'Ancelotti, d'avoir une marge de manoeuvre assez inédite. De quoi réjouir le technicien italien.

Quelques mois seulement après le rachat du PSG, les propriétaires qataris laissaient Leonardo opérer le changement qu'il souhaitait au poste d'entraîneur. C'est pourquoi en décembre 2011, Antoine Kombouaré était remercié et remplacé en lieu et poste par Carlo Ancelotti. Première grosse décision XXL du directeur sportif brésilien de l'époque pour lancer une nouvelle ère au Paris Saint-Germain perpétuée par les venues de Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic ou encore Marquinhos plus tard.

Seulement un an après sa nomination au PSG, Carlo Ancelotti prenait un coup de pression de la direction Cependant, en raison d'une défaite concédée sur la pelouse de l'OGC Nice un an plus tard, en décembre 2012, les hauts décideurs du Paris Saint-Germain ont lancé un ultimatum à Carlo Ancelotti avant la réception de Porto. Un coup de pression qui ne l'a pas poussé à partir de lui-même à la fin de la saison pour le Real Madrid, mais qui en disait long sur l'instabilité technique dans le sportif au PSG à l'époque. Il n'y a qu'à regarder la valse des entraîneurs depuis entre 2013 et 2023 : Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier.