Révolution au FC Nantes, la confidence est lâchée

Baptiste Berkowicz

Dans sa lutte acharnée pour le maintien en Ligue 1, le FC Nantes tente de relever la tête après une période compliquée. L'éviction d'Antoine Kombouaré au profit de Pierre Aristouy a permis aux Canaris d'aborder la fin de saison dans un état d'esprit différent et avec plus de légèreté.

La lutte pour le maintien relève parfois de vie ou de mort pour certains clubs. La descente est effective mais il y aura t-il une remontée dans les prochaines saisons ? C'est la question qui hante les esprits des concurrents au maintien en Ligue 1. Le FC Nantes, 17 ème avec un point de retard sur le premier non relégable Auxerre, avance uni face aux dernières batailles de la saison.

🔜 3 matchs pour notre maintien. pic.twitter.com/qFOSmvy9vH — FC Nantes (@FCNantes) May 16, 2023

« Plus d'entrain et de dynamisme dans le groupe »

Forts de leur point pris sur la pelouse de Toulouse, les Canaris enclenchent quelque chose de nouveau : « Tout le monde a conscience que ce point a été obtenu dans la douleur mais cela donne plus d'entrain et de dynamisme sur le terrain et en dehors ». Après une prise de poste il y a quelques jours, Pierre Aristouy se sent plus à l'aise : « Je suis moins dans l'urgence, moins dans la nécessité très chronophage de tout régler dans un monde que je maîtrisais moins. La prise de repères est faite, j'ai pu revenir à l'essentiel : le terrain, le système, l'animatio n...».

Une dernière ligne droite sous tension