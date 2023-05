Viré par le FC Nantes, Kombouaré vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dimanche dernier, Antoine Kombouaré était remercié par le FC Nantes. Depuis, le technicien kanak a été remplacé par Pierre Aristouy, ancien entraîneur des U19, qui a déjà pris une grande décision en confiant le brassard de capitaine à Samuel Moutoussamy. Ce dernier était d'ailleurs en conférence de presse et a tenu à rendre hommage à Kombouaré.

Au FC Nantes, les derniers jours ont été placés sous le signe du changement. Exit Antoine Kombouaré, dont l'avenir tenait à un fil après les derniers résultats inquiétants de son équipe. Comme annoncé par le 10Sport.com, les dirigeants ont sondé le duo Rolland Courbis-Stéphane Ziani, avant de finalement confier les rênes de l'équipe première à Pierre Aristouy. L'entraîneur intérimaire n'a pas tardé à opérer des choix forts en confiant le brassard de capitaine à Samuel Moutoussamy.

Scandale au FC Nantes, un joueur part au clash https://t.co/MwULaxxEVC pic.twitter.com/5vFf8f5V1Y — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Kombouaré s'est livré devant son groupe

Présent en conférence de presse, le joueur en a dit plus sur l'éviction de Kombouaré et sur ses derniers mots au groupe. « Ce sont toujours des moments assez compliqués quand un coach s’en va. Il nous a dit qu’il était totalement avec nous. Qu’il était déçu de devoir partir mais qu’il serait notre premier supporter, qu’il avait eu un parcours magnifique avec nous. On a exactement le même sentiment, on a vécu des choses très fortes ensemble. C’était un moment un peu compliqué mais ça fait partie du métier, il faut faire avec » a déclaré Moutoussamy, qui a tenu à lui rendre hommage.

Moutoussamy rend hommage à Kombouaré