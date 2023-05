Mercato : Le PSG imité à l’étranger, il regrette

Thomas Bourseau

Thomas Tuchel a été licencié à deux reprises en l’espace de deux ans. Une fois par le PSG en décembre 2020 et la deuxième par Chelsea en septembre dernier. Pour autant, pour ce qui est des Blues, on regretterait tout en haut de la hiérarchie d’avoir pris une décision si précipitée… Explications.

En août 2020, après avoir éliminé l’Atalanta et le RB Leipzig en quart et demi-finale du Final 8 de la Ligue des champions, Thomas Tuchel a vu son PSG être battu en finale face au Bayern Munich, club qu’il entraîne actuellement, près de trois ans plus tard. Néanmoins et malgré le joli parcours européen du PSG cette saison là, le Paris Saint-Germain a pris la décision de licencier Thomas Tuchel le 23 décembre de la même année. La situation était devenue insoutenable entre l’ancien directeur sportif Leonardo et l’ex-entraîneur du PSG.

Chelsea imite le PSG en licenciant Tuchel…

Résultat ? Thomas Tuchel a pris la direction de Chelsea en janvier 2021 et a été sacré champion d’Europe la même année en battant Manchester City en finale de la Ligue des champions. Malgré ce succès et d’autres trophées remportés par les Blues sous Tuchel, la fin de l’histoire entre l’Allemand et le club londonien s’est terminée de la même manière qu’au PSG. Les résultats mitigés de Thomas Tuchel sur la fin n’a pas laissé de place au doute alors qu’un changement de propriétaire opéré quelque temps plus tôt laissait peu de place à la continuité de Thomas Tuchel.

…mais aurait des remords