Réunions au sommet avec le boss du PSG, un transfert se prépare

Baptiste Berkowicz

Désireux de se montrer actif dans le sens des arrivées, le PSG espère également boucler le départ de joueurs n'entrant plus dans les plans du club. Ainsi, Luis Campos s'active pour trouver des points de chute aux concernés. Renato Sanches, perturbé par de trop nombreuses blessures, est notamment invité à quitter la capitale. En déplacement du côté d'Istanbul pour la finale de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaifi en a profité pour rencontrer certains clubs.

Une déception presque attendue. Renato Sanches fait partie de ces joueurs capable de dynamiter une rencontre à lui seul, quand son corps le laisse tranquille. Malheureusement pour lui, en premier lieu, et pour son club, le milieu de terrain portugais ne parvient pas à enchainer les rencontres. Le PSG tente de lui trouver une porte de sortie.

Mercato : Un incroyable retour prend forme au PSG https://t.co/JtJ41k6WYI pic.twitter.com/M1vL1w4ZV9 — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

La Turquie à l'affut

En marge de la rencontre entre Manchester City et l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a rencontré, à Istanbul, les dirigeants de plusieurs clubs turcs selon Sports Zone . Parmi les clubs les plus intéressés par Renato Sanches, Galatasaray et Fenerbahce se montrent les plus en avance dans les négociations. Le joueur de 25 ans se trouve également sur la short-list de l'AC Milan, mais toujours selon Sports Zone , le milieu de terrain portugais ne figure pas en tête des priorités du club italien. Le PSG envisage idéalement une vente mais n'exclut pas un prêt payant pour la saison prochaine.

Le joueur se pose des questions