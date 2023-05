Retour annoncé au PSG, il veut tout relancer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant pas dans les plans du PSG, Leandro Paredes a pris la direction de la Juventus l’été dernier, mais la formation italienne n’a pas l’intention de lever l’option d’achat pour conserver l’Argentin. Pourtant, ce dernier souhaite rester à Turin comme il l’a fait savoir, un club dans lequel le récent champion du monde se sent bien comme il l’a répété ce dimanche.

Prêté l’été dernier à la Juventus, n’entrant plus dans les plans du PSG, Leandro Paredes s’est fait à sa nouvelle équipe, et ce malgré des tensions avec Massimiliano Allegri. « Je suis heureux, il y a des discussions dans toutes les familles. On va de l’avant ensemble. Je ne sais pas si je reste, j’espère que l’on trouvera la meilleure solution pour tous. Moi je suis heureux à Turin, ma famille aussi, on espère donc rester à la Juventus », lançait il y a quelques jours l’Argentin au micro de DAZN .

La Juve ne compte pas conserver Paredes

Mais la Juventus ne partage pas cette position, au grand dam du PSG. D’après la presse italienne, la formation bianconeri envisage en effet de ne pas lever l’option d’achat de Leandro Paredes, estimée à un peu plus de 22M€, et ce alors que le club de la capitale devrait encore chercher à se séparer du milieu. Ce dernier multiplie pourtant les messages forts.

« Je me sens bien »