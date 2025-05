Recrutement de folie à l’OM : Pierre Ménès se lâche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé sur les traces de plusieurs joueurs majeurs dans le secteur défensif tels qu'Aymeric Laporte ou encore Wesley Fofana en vue du prochain mercato, l'OM semble préparer un recrutement XXL. Et Pierre Ménès a livré son point de vue à ce sujet, avec un avis bien tranché sur les grandes ambitions marseillaises pour le mercato.

L'OM prépare-t-il un mercato estival très agité avec sa possible qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine ? L'effectif marseillais peine à se stabiliser au fil des années, et le président Pablo Longoria réserve à chaque fois de nombreux mouvements durant cette période de transferts. On évoque notamment de gros profils en défense centrale pour renforcer l'OM cet été, tels qu'Aymeric Laporte (30 ans, Al-Nassr) ou encore Wesley Fofana (24 ans, Chelsea).

« Optimiste par rapport aux moyens financiers de l’OM »

De son côté, comme il l'a expliqué dans une vidéo sur sa chaine Youtube Pierrot le Foot, Pierre Ménès ne croit pas à toutes ces pistes défensives pour l'OM cet été : « Quand j’entends parler de Fofana, Laporte, de joueurs de cette dimension, je trouve ça un peu optimiste par rapport aux moyens financiers de l’OM », indique l'ancien consultant du Canal Football Club.

« Longoria va encore tout changer dans cette équipe »

« De toute façon, il ne faut pas rêver, Longoria va encore tout changer dans cette équipe. Il ne peut pas s’empêcher. Maintenant, il faudra que l’OM se renforce grandement en défense », poursuit Ménès, qui dénonce également l'instabilité permanente de l'OM à chaque période de mercato estival.