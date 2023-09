Recalé par le PSG, il plombe son transfert à la dernière minute

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG en juin dernier, Sergio Ramos n'a pas été prolongé et a donc quitté librement le club de la capitale. Depuis, le défenseur central se cherchait un nouveau point de chute. Et ce lundi, l'Espagnol a été officialisé comme nouveau joueur du FC Séville. La star de 37 ans aurait notamment avorté son départ pour l'Arabie Saoudite à la dernière minute afin de revenir en Andalousie.

Arrivé au PSG en 2021, Sergio Ramos ne se sera pas éternisé dans la capitale. En fin de contrat en juin dernier, le défenseur central de 37 ans n’a pas été prolongé malgré son temps de jeu conséquent lors de l’exercice passé. Depuis, l’Espagnol se cherchait un nouveau club. Et après avoir enchaîné les râteaux, il a enfin mis un terme à son calvaire sur le mercato.

Sergio Ramos fait son retour au FC Séville !

Malgré l’annonce du directeur sportif Victor Orta il y a quelques semaines déjà, Sergio Ramos a fini par faire son retour au FC Séville. Dix-huit ans après son départ, le champion du monde 2010 revient en Andalousie. « C'est un jour très spécial pour moi. C'est très excitant. Je rentre enfin à la maison et j'attends avec impatience le moment où je pourrai à nouveau sentir le maillot de Séville et mettre cet écusson sur ma poitrine » a-t-il indiqué sur le site officiel du FC Séville. Il a d’ailleurs accepté de revoir son salaire à la baisse pour rendre cela possible, malgré l’intérêt de l’Arabie Saoudite. De plus, l’ancienne star du PSG aurait annulé son arrivée en Saudi Pro League à la dernière minute.

Al-Ittihad a tout appris à la dernière minute