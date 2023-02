Recalé du PSG, ils veulent en faire un président à l’étranger

Arthur Montagne

En difficulté au PSG depuis plusieurs mois, Mauro Icardi a finalement été prêté à Galatasaray l'été dernier où il retrouve un très bon niveau, pour le plus grand bonheur des fans stambouliotes qui sont déjà conquis par l'attaquant argentin. Au point de lancer des «Icardi président» !

Prêté en toute fin de mercato durant l'été 2019, Mauro Icardi avait impressionné lors de ses premiers mois au PSG, au point de convaincre la direction du club de la capitale de lever son option d'achat, malgré la crise du Covid. Mais par la suite, l'attaquant argentin n'a jamais retrouvé son niveau, enchaînant les prestations insipides, au point d'être poussé au départ l'été dernier.

Los hinchas del Galatasaray ni lo dudan: ¡ICARDI PRESIDENTE! pic.twitter.com/sgfF6NfRpW — SportsCenter (@SC_ESPN) February 2, 2023

Icardi enchaîne les buts à Galatasaray

C'est ainsi que Mauro Icardi a été prêté à Galatasaray sans option d'achat. Et clairement, c'est une réussite. En effet, l'Argentin enchaîne les bonnes prestations puisqu'il a déjà inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 11 apparitions en Championnat. Mercredi soir, Icardi a encore inscrit un doublé, dont le but de la victoire, contre Ümraniyespor (3-2).

«Icardi président»