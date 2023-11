Real Madrid : Zidane reçoit une bonne nouvelle pour son grand retour

Hugo Chirossel

Alors que le contrat de Carlo Ancelotti prend fin en juin prochain, Zinédine Zidane est un des noms évoqués pour lui succéder sur le banc du Real Madrid. Mais il n’est pas la seule piste de la Casa Blanca, qui penserait également à Xabi Alonso. Fernando Carro, directeur général du Bayer Leverkusen, s’est exprimé sur l’avenir de son entraîneur, réfutant l’existence d’une clause dans son contrat.

Et si Zinédine Zidane retournait sur le banc du Real Madrid pour la troisième fois ? Le Ballon d’Or 1998 est toujours sans club depuis son départ de la Casa Blanca à la fin de la saison 2020-2021 et il figure parmi les noms évoqués pour prendre la suite de Carlo Ancelotti, tout comme Xabi Alonso. Ce dernier aurait d'ailleurs une clause dans son contrat comprise entre 15 et 18M€ lui permettant de quitter le Bayer Leverkusen à tout moment.

«Il n'y a pas besoin de clause»

Dans des propos relayés par le journaliste Ben Jacobs, Fernando Carro, directeur général du Bayer Leverkusen, a nié l’existence d’une telle clause : « Non, mais il n'y a pas besoin de clause. Nous avons une très, très bonne relation avec Xabi et il sait que nous sommes un club sérieux. Et en fin de compte, nous n'allons pas forcer quelqu'un à rester s'il n'en a pas envie. Nous voulons qu'il se sente si heureux et si bien avec nous qu'il ait vraiment envie de rester, et c'est notre objectif… »

«J'espère que nous n'aurons pas besoin de le faire parce qu'il restera et sera heureux à Leverkusen»