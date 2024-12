Real Madrid : Transfert record en Arabie Saoudite, Vinicius Jr lâche sa réponse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La prochaine star à rejoindre l'Arabie Saoudite pourrait bien être Vinicius Jr. Telle serait en tout cas l'envie des Saoudiens, qui seraient prêts à aligner de grosses sommes pour convaincre le joueur du Real Madrid. Mais quid de l'avis du Brésilien ? Visiblement, la porte serait ouverte.

Aujourd'hui au Real Madrid, Vinicius Jr est sous contrat jusqu'en 2027. Si on parle d'une possible prolongation, l'Arabie Saoudite pourrait se mêler de l'affaire. Et de quelle manière... En effet, les Saoudiens seraient prêt à tout pour recruter le Brésilien. « Il peut passer de 15M€ par an au Real Madrid, à plusieurs centaines de millions par an. On parle d'un contrat historique qui dépasse celui de Cristiano Ronaldo. On parle d'un contrat qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire du football », a assuré Romain Molina sur Youtube.

Transferts : Le Real Madrid sur une star de l'OM ? https://t.co/gcu2KrnIpn pic.twitter.com/vefH7dqCaS — le10sport (@le10sport) December 3, 2024

Vinicius Jr réceptif ?

La question est cependant de savoir si Vinicius Jr acceptera ou non de quitter le Real Madrid pour poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. La réponse pourrait bien être oui. En effet, Romain Molina a précisé concernant la réponse du Brésilien : « De ce que je sais Vinicius Jr est très touché par les attentions qu'on lui donne ».

L'argent fait la différence

« On l'écoute vraiment, on lui dit qu'on va le soutenir dans certains combats et surtout l'idée de dire qu'il sera le joueur le mieux payé. L'argent c'est le nerf de la guerre. On parle de sommes qui sont inatteignables, ça touche énormément », a-t-il poursuivi. Direction l'Arabie Saoudite donc ?