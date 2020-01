Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : La nouvelle sortie de Zidane sur Bale…

Publié le 25 janvier 2020 à 15h30 par A.C.

Zinedine Zidane s’est exprimé au sujet de la situation traversée par Gareth Bale au Real Madrid.

Une blessure, une autre. Cela commence à devenir une routine pour Gareth Bale, qui est frappé par d’innombrables pépins physiques depuis son arrivée au Real Madrid. Cette fois, il s’est blessé face à Salamanque (1-3) , après avoir marqué son 105e but sous les couleurs madrilènes, dépassant un certain Ronaldo Nazario.

« Bale s’est fait mal à la cheville et il n’est donc pas disponible »