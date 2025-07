Real Madrid : L'incroyable demande de transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Rodrygo Goes et le Real Madrid, l'amour n'aura duré que sept ans ? C'est du moins la conclusion à tirer de la gestion signée Xabi Alonso. L'entraîneur espagnol ne voudrait plus de l'attaquant brésilien qui est annoncé sur le départ en Premier League et notamment à Arsenal. De quoi inspirer un utilisateur de TikTok en live.

« Ce sont des décisions de match, et vu la tournure que prenaient les choses, il nous fallait un autre type de joueur ». Voici la justification de Xabi Alonso sur son choix de ne pas utiliser Rodrygo Goes après la déroute en demi-finale de Coupe du monde des clubs contre le PSG mercredi (4-0). Le discours de l'entraîneur du club espagnol en conférence de presse serait cependant bien différent de celui tenu en coulisses.

Rodrygo n'est plus le bienvenu au Real Madrid Marca a annoncé dans la journée de jeudi que Xabi Alonso réclamerait en interne le départ de Rodrygo, un feuilleton qui anime l'actualité des transferts du Real Madrid depuis de longues semaines. A Arsenal, où il est envoyé par la presse, Mikel Arteta a même été interrogé à ce sujet en juin dernier, expliquant que les grands joueurs étaient l'objectif du club.