Meilleurs sans Mbappé ? Il balance sur le Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur

Pour sa première titularisation de la compétition, Kylian Mbappé et le Real Madrid sont passés totalement à côté de leur rencontre face au PSG mercredi soir (4-0). La presse catalane n’a d’ailleurs pas épargné le Bondynois, et a affirmé que sans lui, la formation de Xabi Alonso était bien plus performante défensivement.

La presse espagnole n’épargne pas le Real Madrid. Deux jours après la terrible défaite contre le PSG, plusieurs médias pointent du doigt la performance des hommes de Xabi Alonso. Pour la Cadena SER par exemple, rétablir une véritable connexion entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr sera l’un des grands défis du nouveau coach madrilène cet été.

Le duo Mbappé - Vinicius au centre des débats « Les joueurs ne voulaient pas ou ne pouvaient pas courir. Il estime donc que la principale tâche de Xabi Alonso dans son nouveau Real Madrid sera de rendre le duo Vinicius-Mbappé compatible au sein de l’attaque de Chamartín », peut-on lire. Cependant, SPORT va encore plus loin et l’affirme haut et fort : le Real Madrid était bien plus compétent collectivement en l’absence de Kylian Mbappé, qui pour rappel, a manqué les premiers matchs de la compétition en raison d’une gastro - entérite aiguë.