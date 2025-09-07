Real Madrid : Kylian Mbappé valide une grosse signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison dernière, Carlo Ancelotti a décidé de quitter le Real Madrid, laissant sa place sur le banc de la Casa Blanca à Xabi Alonso. Et les débuts du technicien espagnol dans son ancien club sont validés par Kylian Mbappé qui apprécie le travail de son nouvel entraîneur.

Après une saison plus que décevante, Carlo Ancelotti annonçait son départ du Real Madrid où le nom de son successeur n'a jamais fait l'ombre d'un doute. En effet, c'est l'ancien milieu de terrain du club, Xabi Alonso, qui a été choisi après un travail magnifique au Bayer Leverkusen. Et le début de saison de la Casa Blanca semble encourageant comme en témoigne Kylian Mbappé.

Mbappé s'enflamme pour Xabi Alonso « Il y a beaucoup de clarté dans ce qu'il veut et ce qu'il met en place. Il est très exigeant. C'est un jeune entraîneur, il a faim et nous transmet cette faim, mais ce n'est que le début », confie-t-il dans une interview accordée à Téléfoot, avant de poursuivre.