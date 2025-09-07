Real Madrid : Kylian Mbappé valide une grosse signature !

En fin de saison dernière, Carlo Ancelotti a décidé de quitter le Real Madrid, laissant sa place sur le banc de la Casa Blanca à Xabi Alonso. Et les débuts du technicien espagnol dans son ancien club sont validés par Kylian Mbappé qui apprécie le travail de son nouvel entraîneur.
Après une saison plus que décevante, Carlo Ancelotti annonçait son départ du Real Madrid où le nom de son successeur n'a jamais fait l'ombre d'un doute. En effet, c'est l'ancien milieu de terrain du club, Xabi Alonso, qui a été choisi après un travail magnifique au Bayer Leverkusen. Et le début de saison de la Casa Blanca semble encourageant comme en témoigne Kylian Mbappé.
Mbappé s'enflamme pour Xabi Alonso
« Il y a beaucoup de clarté dans ce qu'il veut et ce qu'il met en place. Il est très exigeant. C'est un jeune entraîneur, il a faim et nous transmet cette faim, mais ce n'est que le début », confie-t-il dans une interview accordée à Téléfoot, avant de poursuivre.
«C'est un jeune entraîneur, il a faim et nous transmet cette faim»
« Pour l'instant on n'a montré que des échantillons, on doit s'améliorer. On voit nos axes de progression en tant qu'équipe, mais on a déjà vu des améliorations avec et sans ballon. On doit travailler pour se mettre dans les meilleures conditions », ajoute Kylian Mbappé.