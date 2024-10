Real Madrid : C'est déjà la panique pour ce transfert surprise !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Bayer, Jonathan Tah serait dans le collimateur du Real Madrid. D'ailleurs, le club merengue aurait déjà approché l'entourage du joueur pour boucler son transfert libre et gratuit cet été. Toutefois, le Real Madrid doit batailler avec le FC Barcelone et le Bayern pour le recrutement de Jonathan Tah.

Le Real Madrid de Florentino Pérez souhaiterait boucler le transfert d'un nouveau défenseur central l'année prochaine. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club merengue s'intéresse notamment à William Saliba. Mais ce n'est pas tout puisque, selon les informations de Bild, les Madrilènes auraient déjà identifié un autre profil pour cet été. En effet, la direction du Real Madrid aurait coché le nom de Jonathan Tah, sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Bayer.

Le Real Madrid a approché Tah

Alarmé par la situation contractuelle de Jonathan Tah, le Real Madrid souhaiterait en profiter pour le recruter librement et gratuitement le 1er juillet. En ce sens, l'écurie présidée par Florentino Pérez aurait déjà lancé les discussions avec l'entourage de l'international allemand d'après Bild. Toutefois, le Real Madrid va devoir disputer une véritable bataille royale pour Jonathan Tah.

Le Barça et le Bayern n'ont pas oublié Tah

A en croire Bild, le FC Barcelone et le Bayern auraient formulé une offre pour recruter Jonathan Tah lors du dernier mercato estival. Cependant, le Bayer aurait recalé les deux géants européens, et ce, même si le défenseur de 28 ans changera de club pour 0€ s'il ne prolonge pas avant la fin de son contrat le 30 juin. D'ailleurs, le FC Barcelone et le Bayern seraient prêts à revenir à la charge en 2025. On devrait donc assister à un combat de titans entre le Real Madrid, le Barça et le club munichois. Reste à savoir quel club choisira Jonathan Tah au mois de janvier, moment où il pourra négocier avec qui il veut.