Real Madrid : C’est acté pour Benzema, la date de son départ est connue

Évoquée depuis de nombreux mois, la prolongation de Karim Benzema semble enfin actée. Des sources proches du Real Madrid ont fait savoir au quotidien AS qu’un accord avait été trouvé pour le nouveau bail de l’attaquant français, qui s’apprête à disputer son ultime saison dans la capitale espagnole, lui qui fut recruté à l’été 2009.

Bien qu’il ne soit pas épargné par les blessures cette saison, Karim Benzema continue d’apparaître comme un élément essentiel du Real Madrid, avec 26 buts en 35 apparitions. Et malgré ce statut, l’attaquant de 35 ans n’a toujours pas officiellement renouvelé son bail prenant fin à l’issue de la saison. La presse espagnole assure depuis plusieurs mois que la prolongation du joueur formé à l’OL ne fait aucun doute après son Ballon d’Or en octobre dernier, mais aucune annonce n’est tombée depuis, et l’Arabie saoudite suit de près sa situation pour le recruter, après avoir convaincu Cristiano Ronaldo.

Stupeur au Real Madrid, un malaise éclate avec Benzema https://t.co/J0uFL3S17o pic.twitter.com/SJ6VGeYRmm — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

Sa prolongation est actée

Cependant, c’est bel et bien à Madrid que l’avenir de Karim Benzema s’écrit. Des sources « bien placées au sein du Real Madrid » ont annoncé à AS que l’ancien joueur de l’équipe de France avait conclu un accord tacite avec le président Florentino Pérez, le club appliquant ici une règle non écrite selon laquelle le lauréat du Ballon d’Or prolonge d’office son engagement.

L’ultime saison au Real Madrid