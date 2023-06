Real Madrid : Benzema est parti, son successeur se lâche

Thibault Morlain

Du côté du Real Madrid, on n'aura pas mis longtemps avant de trouver celui qui aura pour mission de faire oublier Karim Benzema la saison prochaine. C'est ainsi Joselu qui a posé ses valises dans la capitale espagnole en provenance de l'Espanyol Barcelone. Présenté à la presse ce mercredi, Joselu n'a clairement pas caché sa joie.

A la surprise générale, Karim Benzema a donc claqué la porte du Real Madrid pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Une énorme perte pour la Casa Blanca qui n'aura pas tardé pour se renforcer en attaque. Ainsi, c'est Joselu qui est arrivé de l'Espanyol Barcelone. L'attaquant ibérique est par conséquence appelé à remplacer Benzema au Real Madrid dès la saison prochaine.

« J'ai rêvé de ce jour depuis que je suis parti »

Présenté à la presse ce mardi, Joselu a livré ses premiers mots en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Le successeur de Karim Benzema alors confié : « J'ai rêvé de ce jour depuis que je suis parti. Merci au président, à Carlo Ancelotti. Merci aussi à l'Espanyol. Porter cet écusson sur le torse est le plus grand honneur. Depuis toujours et pour toujours : Allez Madrid. (...) Aujourd'hui est l'un des jours les plus heureux de ma vie. Je demande pardon à ma femme et mes enfants, mais c'est comme ça. Je suis très fier d'avoir cette opportunité ».

« Tout le monde sait ce qu'a fait Benzema »