RC Lens, OM… Mikautadze met le feu sur le mercato

C’est probablement l’un des dossiers les plus chauds de ce début de mercato. Auteur d’un magnifique Euro, Georges Mikautadze ne restera pas au FC Metz et va donc être transféré dans les prochains jours. Bernard Serin, président du club lorrain, confirme d’ailleurs que la concurrence est rude pour s’attacher les services de l’attaquant géorgien.

Grâce à son excellent Euro, Georges Mikautadze met le feu au mercato. Le buteur géorgien du FC Metz est annoncé dans le viseur du RC Lens ou encore de l'OM. Cependant, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le match final se déroule entre l'AS Monaco et l'AS Roma. Interrogé sur l'avenir de son attaquant, Bernard Serin, président du FC Metz, confirme d'ailleurs que de nombreux clubs sont dans le coup.

Le FC Metz confirme la concurrence pour Mikautadze

« Il y a de la concurrence, plusieurs clubs s’intéressent à lui et les choses avancent doucement mais il pourrait y avoir une accélération dans la semaine qui vient. Il n’y a pas de somme fixée, il y a de la concurrence et c’est très bien », estime dans un premier temps le président du FC Metz au micro de Moselle TV, avant d’estime que le transfert de Georges Mikautadze peut faire du bien aux finances messines.

«Il pourrait y avoir une accélération dans la semaine qui vient»

« Je répète ce que j’ai déjà dit. Nous avons un fonctionnement au FC Metz qui est coûteux en termes de formation. Chaque année nous devons vendre pour financer la formation à Metz et la formation à Dakar et puis Seraing. Ce dispositif fonctionne puisque nous avons des joueurs comme Camara, Mikautadze, mais il faut financer tout cela. Les recettes de stade et les recettes de TV ne suffisent pas et en premier lieu les transferts servent à financer la formation. S’il en reste alors nous réalisons des transferts mais en général il ne reste que quelques millions mais pas de sommes énormes », ajoute Bernard Serin.