RC Lens : Le prochain coach annoncé en direct ?

Le RC Lens doit tourner la page après le départ de Will Still. Alors que le banc lensois est désormais vacant, Daniel Riolo a avancé une piste crédible pour la suite : Pierre Sage. L'ancien coach lyonnais, auteur de bons résultats, aurait le bon profil pour incarner un nouveau projet.

Le RC Lens doit retrouver de la stabilité sur son banc. Après le départ du coach légendaire des Sang et Or, Franck Haise (parti à l’OGC Nice), le club nordiste doit maintenant trouver un remplaçant à Will Still, qui a annoncé son départ et son envie de rentrer en Angleterre.