Mercato - RC Lens : Ils veulent tous signer !

Après la victoire obtenue face à l’AS Monaco (4-0) samedi lors de la dernière journée de Ligue 1, Will Still a annoncé son départ du RC Lens. Un choix qu’il a expliqué pour des raisons personnelles, lui qui est désormais pressenti pour devenir le prochain entraîneur de Southampton, et les Sang et Or auraient plusieurs candidats pour le remplacer.

Un an après le départ de Franck Haise à l'OGC Nice, le RC Lens doit de nouveau trouver un nouvel entraîneur. Après la victoire contre l’AS Monaco samedi (4-0), Will Still a annoncé qu’il ne serait plus sur le banc des Sang et Or la saison prochaine.

Will Still se rapproche de Southampton « La raison principale qui me pousse à prendre cette décision, c'est le fait que j'ai besoin de rentrer chez moi », a expliqué Will Still. « Le choix de la logique, c'est que je me rapproche de ma femme pour son bien-être à elle aussi. » Comme indiqué par L’Équipe, le technicien âgé de 32 ans se rapproche désormais de Southampton, relégué en Championship.