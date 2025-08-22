Rabiot viré de l’OM - «Je ne peux pas l’imaginer» : Surprise totale, il balance en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais officiel, Adrien Rabiot est placé sur la liste des transferts par l’OM après la bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes vendredi. Une annonce qui a fait l’effet d’une bombe, mais Walid Acherchour peine à croire que la décision de l’OM ne s’appuie que sur l’altercation. Avec l’ailier anglais.

La bombe est lâchée. Mardi soir, par le biais d’un communiqué, l’OM a annoncé qu’Adrien Rabiot était sur la liste des transferts. « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club », explique le club phocéen qui ajoute qu’il s’agit des conséquences de la bagarre entre les deux joueurs vendredi après la défaite à Rennes (0-1). Une explication qui semble très légère pour justifier de se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs comme l’explique Walid Acherchour.

«On ne sait pas tout» « Les échos qu'on a, c'est il y a eu une vraie baston, et à deux reprises en plus puisque des gens ont essayé de les séparer, et ils sont venus dans un second temps. Mais ce que je trouve bien dans cette décision c'est qu'il n'y a pas de justice à deux vitesses. On aurait pu voir un Jonathan Rowe partir, mais là ils vont au bout du truc sur Adrien Rabiot. Mais s'en séparer de cette manière, j'ai l'impression qu'il y a une dinguerie. On ne sait pas tout. Est-ce qu'il y a des insultes, est-ce qu'il y a eu seulement ce coup de poing ? », se demande-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.