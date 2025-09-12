Rabiot : Un entraîneur réclame son transfert !

Au terme d'un fin d'été très agitée, Adrien Rabiot a finalement quitté l'OM pour s'engager avec l'AC Milan où il retrouve un certain Massimiliano Allegri qui avait été son coach à la Juventus. Les deux hommes s'apprécient grandement et ont une relation particulière au point que le technicien italien ait fait le forcing pour recruter l'international français.
Le 19 août dernier, l'OM lâche une bombe en officialisant le fait de placer Jonathan Rowe et Adrien Rabiot sur la liste des transferts après leur bagarre survenue dans les vestiaires à Rennes où les Marseillais s'étaient inclinés lors de la première journée de Ligue 1 (0-1). Et alors que l'ailier anglais a rapidement été transféré à Bologne, ce fut plus long à se dessiner pour Adrien Rabiot.
Allegri réclame le transfert de Rabiot
En effet, le milieu de terrain français a du attendre les derniers instants du mercato pour trouver une porte de sortie puisqu'il s'est engagé avec l'AC Milan qui a déboursé 10M€ pour son transfert. Et c'est bien Massimiliano Allegri qui a réclamé le transfert de son ancien joueur cet été. Arrivé sur le banc des Rossoneri cet été, le technicien italien a sauté sur l'occasion de collaborer à nouveau avec Adrien Rabiot qu'il avait eu sous ses ordres à la Juventus.
Un lien très fort entre les deux hommes
Il faut dire que les deux hommes ont une relation très particulière comme le rappelait encore Massimilano Allegri durant l'été : « Adrien est un garçon pour qui j'ai de l'affection. Par ailleurs, quand il est arrivé à la Juventus en 2019, moi je suis parti, mais c'est un joueur de Marseille. La seule chose que je peux dire est que je suis lié d'affection à lui, parce qu'on a travaillé ensemble ensuite ». C'est donc sans surprise que le nouveau coach de l'AC Milan a sauté sur l'occasion qui s'est présentée pour réclamer le transfert d'Adrien Rabiot, poussé au départ par l'OM.