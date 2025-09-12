Rabiot : Un entraîneur réclame son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'un fin d'été très agitée, Adrien Rabiot a finalement quitté l'OM pour s'engager avec l'AC Milan où il retrouve un certain Massimiliano Allegri qui avait été son coach à la Juventus. Les deux hommes s'apprécient grandement et ont une relation particulière au point que le technicien italien ait fait le forcing pour recruter l'international français.

Le 19 août dernier, l'OM lâche une bombe en officialisant le fait de placer Jonathan Rowe et Adrien Rabiot sur la liste des transferts après leur bagarre survenue dans les vestiaires à Rennes où les Marseillais s'étaient inclinés lors de la première journée de Ligue 1 (0-1). Et alors que l'ailier anglais a rapidement été transféré à Bologne, ce fut plus long à se dessiner pour Adrien Rabiot.

Allegri réclame le transfert de Rabiot En effet, le milieu de terrain français a du attendre les derniers instants du mercato pour trouver une porte de sortie puisqu'il s'est engagé avec l'AC Milan qui a déboursé 10M€ pour son transfert. Et c'est bien Massimiliano Allegri qui a réclamé le transfert de son ancien joueur cet été. Arrivé sur le banc des Rossoneri cet été, le technicien italien a sauté sur l'occasion de collaborer à nouveau avec Adrien Rabiot qu'il avait eu sous ses ordres à la Juventus.