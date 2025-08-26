Rabiot - OM : L’annonce qui va choquer Marseille !

Axel Cornic

Depuis plus d’une semaine, l’entourage d’Adrien Rabiot et la direction de l’Olympique de Marseille se livrent une véritable guerre ouverte. Le joueur a été placé sur la liste des transferts et si certains évoquent une possible réconciliation de dernière minute, il est toujours annoncé proche d’un possible départ.

Où va jouer Adrien Rabiot cette saison ? Il y a encore quelques jours, un départ semblait être la seule solution. La rupture était totale avec l’OM, surtout après les différentes sorties de Véronique Rabiot dans les médias. Pourtant, un scénario assez invraisemblable a commencé à se dessiner...

L’annonce de De Zerbi En conférence de presse, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en laissant entendre que finalement, Rabiot pouvait être réintégré. « Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria, ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses » a déclaré le coach de l’OM.