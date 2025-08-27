Rabiot - OM : L’annonce à 15M€ qui relance tout ?

Axel Cornic

Depuis la dernière sortie de Roberto De Zerbi, la situation d’Adrien Rabiot semble pouvoir changer, avec une réconciliation qui serait possible. Mais en attendant, il reste sur la liste des transferts à l’Olympique de Marseille et une porte de sortie pourrait bien se préciser en cette fin de mercato.

Personne ne sait où jouera Adrien Rabiot cette saison. La défaite contre le Stade Rennais lors de la 1ere journée de Ligue 1 (1-0), pourrait bien être le dernier match du milieu de terrain sous les couleurs de l’OM. Un départ semble être la seule solution, surtout après la rupture est totale entre la direction marseillaise et son entourage. A moins qu’un énorme rebondissement ne vienne ponctuer cet énorme feuilleton...

« J'espère qu'il y a les conditions pour réparer les choses » Car depuis quelques jours, un possible retour en arrière est évoqué entre Rabiot et l’OM. C’est Roberto De Zerbi qui a émis l’idée en conférence de presse, tendant la main au joueur. « Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria, ni avec Medhi Benatia » a expliqué le coach marseillais. « Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses ».