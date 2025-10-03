Rabiot - OM : Ce joueur annonce une masterclass sur le mercato !

Amadou Diawara

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été éjecté par l'OM. En effet, l'international français a été envoyé à l'AC Milan lors du dernier mercato estival. Malgré le départ d'Adrien Rabiot, l'OM à un très bon milieu de terrain d'après Arthur Vermeeren, arrivé à Marseille durant la dernière fenêtre de transferts.

Après la défaite de l'OM à Rennes (1-0, le 15 aout), Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe, et ce, dans l'un des vestiaires du Roazhon Park. Choquée par la violence de ces deux hommes, la direction marseillaise a décidé de leur trouver un nouveau point de chute en urgence. D'une part, Jonathan Rowe a rejoint Bologne. D'autre part, Adrien Rabiot a retrouvé Massimiliano Allegri à l'AC Milan.

OM : Après sa bagarre avec Rowe, Rabiot a été vendu Malgré le départ d'Adrien Rabiot, l'OM a un milieu de grande qualité cette saison, notamment grâce au recrutement opéré lors du dernier mercato estival. En effet, Arthur Vermeeren, Matt O'Riley et Angel Gomes ont migré vers Marseille à l'intersaison 2025. D'ailleurs, le premier est totalement fan de l'entrejeu de l'OM.