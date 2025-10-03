Rabiot - OM : Ce joueur annonce une masterclass sur le mercato !

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été éjecté par l'OM. En effet, l'international français a été envoyé à l'AC Milan lors du dernier mercato estival. Malgré le départ d'Adrien Rabiot, l'OM à un très bon milieu de terrain d'après Arthur Vermeeren, arrivé à Marseille durant la dernière fenêtre de transferts.
Après la défaite de l'OM à Rennes (1-0, le 15 aout), Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe, et ce, dans l'un des vestiaires du Roazhon Park. Choquée par la violence de ces deux hommes, la direction marseillaise a décidé de leur trouver un nouveau point de chute en urgence. D'une part, Jonathan Rowe a rejoint Bologne. D'autre part, Adrien Rabiot a retrouvé Massimiliano Allegri à l'AC Milan.
OM : Après sa bagarre avec Rowe, Rabiot a été vendu
Malgré le départ d'Adrien Rabiot, l'OM a un milieu de grande qualité cette saison, notamment grâce au recrutement opéré lors du dernier mercato estival. En effet, Arthur Vermeeren, Matt O'Riley et Angel Gomes ont migré vers Marseille à l'intersaison 2025. D'ailleurs, le premier est totalement fan de l'entrejeu de l'OM.
«On a un très bon milieu»
« Tu es encore nouveau dans l’effectif. Quel regard portes-tu sur le milieu de terrain et avec quel partenaire penses-tu être le plus complémentaire ? Je crois qu’on a un très bon milieu. Il y a beaucoup de concurrence, de très bons joueurs, beaucoup d’options et de qualités différentes. Pour dire avec qui je m’entends le mieux, je ne sais pas vraiment. Contre l’Ajax, j’ai bien travaillé avec Matt (O'Riley), ça s’est bien passé. Avec les autres joueurs, je n’ai pas eu beaucoup l’occasion de jouer encore. Mais je crois que ce sont tous de bons joueurs, je peux jouer avec n’importe qui. Notre équipe a beaucoup de qualités, tout le monde peut jouer ensemble », s'est enflammé Arthur Vermeeren, le numéro 18 de l'OM.