Rabiot - Mercato : «C'est impossible», l'annonce qui va affoler l'OM !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie par sa direction. En effet, le club marseillais ne veut plus avoir affaire à l'international français depuis sa violente altercation avec Jonathan Rowe. Toutefois, à en croire Rio Mavuba, l'OM n'arrivera pas à recruter un joueur de la trempe d'Adrien Rabiot lors de ce mercato estival. Ainsi, les hautes sphères olympiennes feraient mieux de revenir sur leur décision de le vendre.

Après la défaite de l'OM à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire du Roazhon Park. Alors que cette altercation était particulièrement violence, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé de se débarrasser de leur deux joueurs. Si Jonathan Rowe vient de signer à Bologne, Adrien Rabiot est toujours là. Et il pourrait finalement avoir une deuxième chance à l'OM.

«Il peut rester à l'OM» Présent en conférence de presse ce samedi, Roberto De Zerbi a laissé entendre qu'il était prêt à réintégrer Adrien Rabiot, et à oublier l'idée de le vendre cet été. « En ce qui concerne Rabiot, je n'ai pas encore parlé à Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia) mais l'espoir je l'ai, et c'est pas seulement par rapport à la valeur du joueur, mais par rapport à la personne qu'il est. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Rabiot à l'OM, est-ce encore possible ? Je ne suis pas quelqu'un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne qui décide, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu'un de bien. Je lui ai donné un conseil, j'espère qu'il le suivra et qu'il me suivra. Je pense être quelqu'un de bien aussi, j'essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur, mais pour la personne qu'il est. Je pense que c'est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistiquement, mais aussi humainement », a reconnu Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM.