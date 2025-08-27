Rabiot - De Zerbi : Incroyable trahison à l’OM ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des piliers du projet mené par Olympique de Marseille, Adrien Rabiot est au centre des débats en cette fin de mercato. L’international français est toujours placé sur la liste des transferts, même si son entraineur a récemment ouvert la porte à une invraisemblable réconciliation.

On ne sait plus où donner de la tête. Chaque jour nous apporte un nouveau rebondissement dans le feuilleton qui oppose Adrien Rabiot à l’OM, avec une possible séparation qui reste l’option numéro 1. Mais le vent a commencé à changer récemment, avec Roberto De Zerbi qui a fait une sortie assez surprenante qui a pris tout le monde de court.

« Si je peux aider à résoudre cette chose » Présent en conférence de presse, le coach de l’OM a en effet laissé entendre qu’un retour en arrière est encore possible, même après tout ce qu’il s’est passé depuis plus d’une semaine. « Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider » a déclaré De Zerbi. « Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire ».