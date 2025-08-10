Rabiot boucle un transfert à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis sa signature à l'OM, Adrien Rabiot s'est imposé comme un cadre du vestiaire. Par conséquent, le milieu de terrain français n'hésite pas à passer un coup de fil quand il s'agit de recruter un joueur. Et c'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé avec Timothy Weah, son ancien coéquipier à la Juventus.

Très actif cet été, l'OM a notamment obtenu le prêt de Timothy Weah ces dernières heures. Un dossier facilité par Adrien Rabiot, qui a évolué aux côtés de l'international américain à la Juventus et qui l'avait également côtoyé au PSG. Et le milieu de terrain de l'équipe de France confirme avoir appelé Timothy Weah.

Rabiot a contacté Weah « Si j'ai appelé Timothy Weah pour lui parler de l'OM et de Marseille ? Oui, on a discuté un peu. Il m'a posé des questions. On a joué ensemble à la Juve. Je l'avais aussi côtoyé lorsqu'il sortait du centre de formation au PSG et arrivait en pro. C'est un bon garçon », assure-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.