Qui doit être capitaine du PSG ?

La rédaction

Marquinhos est capitaine du PSG depuis trois ans, mais Luis Enrique a décidé de laisser le vestiaire du Paris Saint-Germain décider de son capitaine pour le nouveau projet sportif parisien. RMC Sport annonce que Marquinhos aurait raflé les suffrages du vote collectif, mais est-il le bon choix ? C’est notre sondage du jour !

Depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020, Marquinhos est le capitaine du PSG. Néanmoins, de par ses prestations en dessous de ses habitudes et ses sorties de la saison passée, le Brésilien ne fait plus l’unanimité au Paris Saint-Germain selon Le Parisien. De quoi chambouler la décision finale ? Kylian Mbappé pourrait-il être le nouveau capitaine des Rouge et Bleu alors qu’il est déjà celui des Bleus en équipe de France depuis mars dernier ?

Marquinhos remis en question, l’option Mbappé ?

Le Parisien a révélé dans ses colonnes de vendredi que le statut instable de Kylian Mbappé ces derniers mois lui desservirait aux yeux des décideurs du Paris Saint-Germain. En atteste le nouveau feuilleton entourant son avenir cet été comme exemple. Mais c’est aux joueurs de décider comme Luis Enrique l’a fait savoir en conférence de presse vendredi. « C'est très simple, je ne choisis pas le capitaine, les joueurs choisissent. Ils se sont réunis cette semaine. Il y a quatre capitaines, c'est quelque chose qui est défini par les joueurs, pas par le coach, je veux que ce soit leur capitaine, mais pas mon capitaine. Il y a eu un vote hier ou aujourd'hui. Dès que j'aurai les noms je n'aurai pas de problème pour vous les donner ».

PSG : Kylian Mbappé envoie un message émouvant https://t.co/EdPTUj7o8F pic.twitter.com/lDVVEeW0kF — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Le vestiaire tranche pour Marquinhos, le bon choix ?