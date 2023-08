Mercato : Il cartonne le PSG pour le feuilleton Mbappé !

Thomas Bourseau

Réintégré au groupe du PSG après trois semaines passées sur le carreau, Kylian Mbappé semble avoir remporté son bras de fer et n’a d’ailleurs toujours pas accepté de prolonger son contrat. De quoi permettre à Christophe Bouchet de remettre le PSG à sa place et de dénigrer la méthode parisienne dans ce feuilleton.

Kylian Mbappé est bien parti pour rester au PSG cette saison. Une position qui était déjà la sienne au printemps dernier lorsqu’il affirmait publiquement qu’il resterait au Paris Saint-Germain bien qu’il ait refusé d’activer l’option présente dans son contrat pour actionner l’ultime saison de 2024/2025. En l’état, Mbappé quittera le PSG en tant qu’agent libre en juin prochain. Ce pourquoi le club parisien lui a fait la guerre publiquement à l’instar du président Nasser Al-Khelaïfi avant de réintégrer Kylian Mbappé au final dimanche dernier.

«Une nouvelle preuve et le résultat d’une gestion calamiteuse des joueurs depuis dix ans»

Ancien président de l’OM et actuel consultant en stratégie et marketing du sport, Christophe Bouchet n’a pas mâché ses mots lors d’une interview accordée au Parisien concernant le feuilleton Mbappé. Selon lui, le PSG a commis la première erreur au moment de sa prolongation de contrat en 2022.



« C’est surtout une nouvelle preuve et le résultat d’une gestion calamiteuse des joueurs depuis dix ans. Ce n’est qu’un énième couac. Ce contrat avec cette clause unilatérale en est l’exemple parfait (il a prolongé jusqu’en 2024 avec une clause que lui seul pouvait activer pour 2025). Cette clause est trop au bénéfice du joueur. Elle a été intégrée pour faire resigner Kylian Mbappé coûte que coûte en 2022, à ses conditions à lui. Malheureusement, il ne faut jamais faire confiance aux joueurs, car ils ont une multitude de raisons et d’influences pour respecter ou pas leurs engagements. Mbappé ne va pas bouger, il est dans son droit, il a un contrat et fait ce qu’il souhaite avec sa clause… Il n’a pas mis un pistolet sur la tempe des dirigeants du PSG pour qu’ils acceptent ce contrat. Il aurait fallu rediscuter de cette clause trois mois après la signature. Autrement, c’était fichu d’avance. ».

