PSG : Kylian Mbappé envoie un message émouvant

Baptiste Berkowicz

Une grande nouvelle est tombée pour le PSG ce vendredi. Le gardien du club de la capitale, Sergio Rico, est sorti de l'hôpital de Séville après son terrible accident de cheval en mai dernier qui l'avait plongé dans le coma. Kylian Mbappé s'est exprimé sur le retour à la vie extérieure de son coéquipier en rendant un message vibrant à l'Espagnol.

Le PSG peut sourire ce vendredi. Sergio Rico a franchi une grande étape dans son processus de guérison après son terrible accident de cheval survenu en mai dernier. Accompagné notamment par sa femme, le gardien du club de la capitale est sorti de l'hôpital de Séville après de longues semaines d'observations. Une nouvelle qui en a ému plus d'un, à commencer par son coéquipier Kylian Mbappé.

Mbappé se réjouit du retour de Rico

Alors que Sergio Rico n'est plus au quotidien dans le vestiaire du PSG depuis le mois de mai et son terrible accident, ses coéquipiers ne l'ont pas oublié. Via son compte Instagram, Kylian Mbappé a tenu à adresser un message fort à son coéquipier espagnol accompagné d'une photo du joueur avec sa femme : « Vous ne verrez rien de plus beau que ça. Tellement heureux de te revoir comme ça mon frère Sergio ».

Sergio Rico voit le bout du tunnel

Plongé dans le coma après son dramatique accident de cheval au mois de mai dernier, Sergio Rico était dans un état plus qu'inquiétant. Au fur et à mesure des semaines, l'homme de 29 ans a retrouvé ses sensations et franchi les étapes de son processus de guérison les unes après les autres. Ce vendredi, le gardien du PSG fait sans doute le pas le plus symbolique en laissant derrière lui l'établissement qui l'a accueilli pendant plus de deux mois. Un retour sur les pelouses est envisagé pour le portier espagnol mais ne sera évidemment pas précipité. L'essentiel est ailleurs pour Sergio Rico.