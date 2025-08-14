«Quelqu’un a décidé» : Obligé de fuir le PSG, il balance le coupable sur la place publique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a recruté Lucas Chevalier pour 55M€ en provenance du LOSC, l’avenir de Gianluigi Donnarumma s’inscrit loin du club de la capitale. L’Italien a annoncé qu’il allait quitter le PSG cet été dénonçant la responsabilité de Luis Enrique sans le nommer.

Mardi soir, Luis Enrique sortait du silence sur le cas Donnarumma, assumant parfaitement sa part de responsabilité puisqu'il assurait avoir décidé lui-même de changer de gardien de but. Poussé au départ, le portier italien a donc publié un communiqué pour faire ses adieux au PSG... et tacler Luis Enrique sans le nommer directement. «Quelqu’un a décidé je ne pouvais plus partie du groupe», a-t-il notamment expliqué.

Donnarumma fait ses adieux… « Aux supporters spéciaux de Paris. Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et vous dire au revoir comme il se doit », écrit-il sur ses réseaux sociaux avant d’en rajouter une couche.