Quand le PSG faisait son mercato sur les jeux vidéos

Aujourd’hui, grâce à la puissance financière du Qatar, le PSG a la possibilité de recruter les plus grands joueurs du monde. Toutefois, sur le mercato, le club de la capitale ne connait pas tout le temps des réussites et cela ne date d’ailleurs pas d’hier. Jérôme Rothen se rappelle notamment de deux gros échecs du PSG.

Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi… Sur le mercato, le PSG a réussi à s’offrir les plus meilleurs joueurs du monde. Il y a donc des réussites, mais aussi des échecs. En effet, le club de la capitale a connu de nombreuses flops dans son recrutement et ce depuis des années déjà. Et quand il s’agit d’évoquer les ratés du PSG sur le mercato, les noms d’Everton et Souza reviennent très souvent.

Mercato : Le PSG se fait recaler en public ! https://t.co/SH0y7VkHLx pic.twitter.com/RC2WdEcNZE — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Rothen et les arrivées de Souza et Everton

Ancien joueur du PSG, Jérome Rothen se rappelle d’ailleurs très bien d’Everton et Souza. Des recrues qu’il n’a pas manqué de critiquer sur RMC : « Aujourd’hui, il y a des recrutements qui se font sur des data/jeux vidéos ? Ça marche bien ça. A mon époque aussi, les Souza et Everton ».

« Les supporters ont le droit d’avoir leur opinion »