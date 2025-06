PSG - Zaïre-Emery : La grande décision pour son avenir !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir explosé sous le maillot du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a connu une saison plus difficile, voyant son temps de jeu diminuer après sa blessure à la cheville en janvier dernier. Un passage compliqué pour l’international français de 19 ans qui bénéficie toujours du soutien de son club formateur.

« Cela a été un peu plus compliqué pour moi cette saison »

Après avoir connu une ascension fulgurante, Warren Zaïre-Emery doit désormais se contenter des miettes. « Cela a été un peu plus compliqué pour moi cette saison, a reconnu l’international français du Paris SG il y a quelques jours. J'avais bien commencé en début de saison mais il y a eu mon entorse. Le coach me fait toujours confiance, il me parle beaucoup. Mes coéquipiers sont là aussi pour moi : c'est ça un collectif. Quand un joueur est moins bien, il faut l'aider, le remettre dans les meilleures conditions et c'est ce qu'a fait le collectif avec moi. Je reprends confiance en moi, je me sens bien sur le terrain, j'essaie de donner le meilleur de moi-même ».