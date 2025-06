5 M€ : Le mauvais coup joué à l’OM !

Poussé vers la sortie, Pau Lopez ne devrait pas faire son retour à l’OM cet été. Prêté à Toluca avec une obligation d’achat estimée à 5 M€, le gardien espagnol pourrait finalement revenir à Marseille, le club mexicain souhaitant annuler l’accord. Un retournement de situation qui complique la gestion du mercato olympien.

Pau Lopez devrait bel et bien quitter l’OM. Arrivé au club en 2021 et sous contrat jusqu’en 2026, le gardien espagnol ne rentre pas dans les plans de Roberto De Zerbi et a d’ailleurs passé l’exercice 2024-2025 loin de la Canebière. Le portier de l’OM serait intéressé à l’idée de rejoindre le Betis Séville.