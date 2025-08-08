PSG : Urgence sur le mercato, c'est le clash !

Amadou Diawara

N'entrant pas dans les plans de Luis Enrique, Carlos Soler devrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. Conscient de la situation de l'international espagnol, Villarreal serait déterminé à le recruter au plus vite. Toutefois, le PSG refuserait de brader Carlos Soler pour le moment. Ce qui agacerait le Sous-marin jaune.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Carlos Soler ne devrait plus faire long feu au PSG. Alors que Luis Enrique ne veut plus de l'international espagnol, la direction parisienne s'activerait pour lui trouver un nouveau point de chute.

Le PSG refuse de baisser le prix de Soler Selon des informations relayées par Foot Mercato, Villarreal voudrait à tout prix recruter Carlos Soler cet été. En effet, le milieu offensif de 28 ans serait la grande priorité du Sous-marin jaune. Toutefois, Villarreal aurait les mains liées actuellement, et ce, parce que le PSG refuse de brader Carlos Soler pour le moment.