PSG : Problème d'argent, ce transfert est bloqué !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Carlo Soler est plus que jamais poussé vers la sortie par le PSG. Alerté par la situation de l'international espagnol, Villarreal est déterminé à boucler son transfert lors de ce mercato estival. Toutefois, le Sous-Marin jaune ne parvient pas à trouver un accord financier avec le PSG.

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Carlos Soler ne devrait plus faire long feu à Paris. Après avoir passé trois saisons dans la capitale française, le milieu offensif de 28 ans est condamné à changer de club lors de ce mercato estival.

PSG : Villarreal est déterminé à recruter Soler Alors qu'il n'a jamais réussi à s'imposer au PSG, Carlos Soler devrait quitter définitivement la ville de Paris d'ici la fin du marché des transferts, programmée le 1er septembre à 20 heures. Conscient de la situation de l'international espagnol, Villarreal serait en embuscade pour boucler sa signature. Toutefois, le Sous-Marin jaune peine à finaliser ce transfert, et ce, pour des raisons financières.