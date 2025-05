PSG : Une superstar signe, son énorme caprice est révélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zlatan Ibrahimovic fut la première recrue à très grande renommée à déposer ses valises au PSG. Depuis, David Beckham, Neymar ou encore Lionel Messi en ont fait de même. Mais en 2012, moment de la venue du Suédois, le Paris Saint-Germain n’était pas l’exemple du professionnalisme aux yeux d’Ibrahimovic qui n’a pas manqué d’exiger du changement. Explications.

A l’été 2012, soit un an seulement après le passage du PSG sous pavillon qatari, la direction sportive menée par Leonardo prenait la décision de miser gros sur le marché des transferts en arrachant Zlatan Ibrahimovic des mains de l’AC Milan à l’instar de Thiago Silva. Le géant suédois a été choqué d’un problème dans la structure du Paris Saint-Germain à l’époque, soulignant un écart de professionnalisme par rapport à ce qu’il connaissait jusque-là.

«Zlatan est arrivé et a vu des choses qui se passaient dans le vestiaire, dans l’organigramme et au quotidien qui n’étaient pas normales» De passage dans le studio de Zack en roue libre mardi soir, Momo Sissoko a livré une anecdote à ce sujet. L’ancien joueur du PSG, entre 2011 et 2013, a raconté comment Zlatan Ibrahimovic a été sous le choc de devoir porter les jours de match ses affaires. « Zlatan est arrivé et a vu des choses qui se passaient dans le vestiaire, dans l’organigramme et au quotidien qui n’étaient pas normales. En Italie, on se préoccupait de rien. On a les kitman qui s’occupaient de prendre nos chaussures, nos tenues et tout ça. Quand il est arrivé en France, il trouvait bizarre que les joueurs doivent prendre leurs propres tenues et chaussures ».