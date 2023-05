PSG : Une star répond au Qatar pour son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Prolongé par le PSG en décembre dernier jusqu’en 2026, Marco Verratti vit une saison compliquée sur le plan sportif, et son avenir fait désormais couler beaucoup d’encre. Le milieu de terrain italien aurait une grosse cote sur le marché étranger, mais il a fait savoir à la direction du PSG qu’il envisagerait en priorité de rester au Parc des Princes.

Le mercato estival s’annonce très agité au PSG, et plusieurs départ sont annoncées sur le départ ! C’est bien sûr le cas de Lionel Messi qui arrive au terme de son contrat, mais également de Neymar et Marco Verratti qui, si l’on en croit les dernières spéculations, n’entre pas forcément dans les plans d’avenir de Luis Campos et du Qatar, eux qui vivent une saison très compliquée au PSG.

Verratti a la cote sur le marché

Le cas Verratti est d’ailleurs un peu particulier, puisqu’il a prolongé l’hiver dernier son contrat jusqu’en 2026 avec le PSG. Mais son profil plait à l’étranger, avec des intérêts annoncés du Real Madrid, de la Juventus Turin ou encore du club saoudien d’Al-Hilal. Toutefois, le milieu de terrain italien a une autre priorité à l’esprit…

Verratti veut rester au PSG

Comme l’a indiqué Le Parisien, et conformément aux révélations exclusives du 10sport.com, Marco Verratti envisage avant de tout de rester au PSG la saison prochaine malgré les nombreuses rumeurs dont il fait l’objet. Voilà qui est clair.