PSG : Une star attend le feu vert de Messi, une grande annonce tombe

Thomas Bourseau

Sergio Busquets est en fin de contrat au FC Barcelone et semblerait patienter tranquillement le temps que Lionel Messi prenne une décision finale sur son avenir au PSG ou ailleurs. Xavi Hernandez est monté au créneau.

Comme ce fut le cas pour Lionel Messi à l’été 2021, Sergio Busquets pourrait bénéficier d’un statut d’agent libre à la fin de la saison au vu de sa situation contractuelle au FC Barcelone. Par le biais de Ronald Araujo et Sergi Roberto, il a déjà été question d’un retour de Lionel Messi au Barça , les deux joueurs lui ayant ouvert les portes du club où l’attaquant du PSG s’est hissé au rang de légende.

Busquets serait en attente du choix de Messi

Ces derniers temps, le média catalan ARA lâchait une petite bombe concernant le feuilleton Sergio Busquets. D’ici la fin du mois d’avril, le milieu de terrain du FC Barcelone devrait prendre une décision et attendrait le choix final de Messi avant de faire le sien.

Mbappé - Neymar - Messi : La vérité est dévoilée sur la révolution du PSG https://t.co/hFjR2T6gah pic.twitter.com/I1pT29lqc2 — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

«Je ne pense pas que sa décision dépende de la venue ou non de Messi»